Crash im Tunnel bei Klausen

Motorradfahrer hat bei Unfall Mega-Schutzengel

Montag, 25. August 2025 | 12:08 Uhr
08658fad-1fc2-4312-8c0c-aa3b4b18068e (1)
Freiwillige Feuerwehr Klausen
Von: mk

Klausen – Am heutigen Montag ist gegen 11.00 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Klausen zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Albions zu einem Verkehrsunfall auf die Staatsstraße 242 gerufen worden. In einem Tunnel kam es zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Der Motorradfahrer hatte irrsinniges Glück und kam mit leichten Verletzungen davon. Die Feuerwehr Klausen sicherte die Unfallstelle ab und übergab diese anschließend der Feuerwehr Albions.

Im Einsatz standen außerdem das Weiße Kreuz Klausen sowie der Abschleppdienst und Behörden.

Bezirk: Eisacktal

© 2025 First Avenue GmbH
 