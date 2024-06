Motorradfahrer im Jaufental lebensgefährlich verletzt

Von: mk

Gasteig – Auf der Straße ins Jaufental hat sich am Sonntagnachmittag in der Nähe von Gasteig ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Ein 50-jähriger Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr.

Ersten Informationen zufolge hat sich der Unfall gegen 15.30 Uhr zugetragen. Der Motorradlenker kam mit seiner Maschine zu Sturz. Die genaue Unfalldynamik ist derzeit noch unklar.

Der Mann hat sich schwerste Verletzungen zugezogen und musste mit einem Polytrauma ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Einsatz standen der Notarzt und ein Rettungstransportwagen vom Weißen Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Feuerwehr und die Carabinieri.