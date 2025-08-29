Aktuelle Seite: Home > Chronik > Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Lastwagen
Straße in Goldrain stundenlang gesperrt

Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Lastwagen

Freitag, 29. August 2025 | 19:31 Uhr
Tödlicher Unfall in Goldrain
facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
Von: Ivd

Goldrain – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstag gegen 13.17 Uhr in Goldrain ein Menschenleben gefordert. Bei der Kollision zwischen einem Motorrad und einem Lastkraftwagen kam der Motorradfahrer ums Leben.

Trotz des sofortigen Einsatzes von Notarzt und Rettungsdienst konnte für den Zweiradfahrer keine Hilfe mehr geleistet werden. Die Einsatzkräfte kämpften vergeblich um das Leben des Verunglückten.

Die Freiwillige Feuerwehr Goldrain übernahm gemeinsam mit den Kollegen aus Latsch die Sicherungsarbeiten an der Unfallstelle. Neben der Absperrung der Straße betreuten die Feuerwehrleute auch die am Unfall beteiligten Personen. Auch die Notfallseelsorge war vor Ort, um psychologische Unterstützung zu leisten.

Die Bergungsarbeiten führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Leichtverkehr musste großräumig umgeleitet werden, was zu längeren Fahrzeiten in der Region führte. Die Behörden haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Bezirk: Vinschgau

