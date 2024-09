Motorradunfall am Grödner Joch endet tötlich

Von: AP

Gröden – Um 12:15 Uhr ging der Notruf ein: Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden war auf der Talfahrt vom Grödner Joch gestürzt.

Die genauen Umstände des Unfalls sind unklar. In einer leichten Kurve in der Nähe des „Chalet Gerhard“ verlor der Mann wohl die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er wurde gegen die Leitplanke geschleudert und kam dahinter zum Liegen. Seine Kopfverletzungen waren so schwer, dass er vermutlich sofort tot war, berichtet STOL.

Die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein versuchte noch, den Mann wiederzubeleben, bis der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 am Unfallort eintraf – leider ohne Erfolg.

Die Begleiter des Motorradfahrers, die sich in der Nähe des Unfalls befanden, standen unter Schock und wurden von den Rettungskräften betreut.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.