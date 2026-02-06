Mühlbach: Landesstraße nach Meransen wieder geöffnet

LPA/Landesabteilung Straßendienst/Am 5. Februar waren am frühen Nachmittag große Felsblöcke auf die Landesstraße von Mühlbach nach Meransen gestürzt.

LPA/Ressort für Infrastrukturen und Mobilität/Wieder freie Fahrt zwischen Mühlbach und Meransen: Am Freitag, 6. Februar, um 18 Uhr, wurde die Landesstraße nach den nötigen Sicherheitseingriffen nach einem Steinschlag wieder für den Verkehr geöffnet.

LPA/Ressort für Infrastrukturen und Mobilität/Sicherungsarbeiten am 6. Februar: An der vom Steinschlag betroffenen Stelle wurden der Straßenunterbau und die Asphaltschicht erneuert. Die Steinschlagschutzbarrieren wurden provisorisch instand gesetzt. Sie sollen mittelfristig vollständig erneuert werden.

LPA/Ressort für Infrastrukturen und Mobilität/Am 6. Februar hat der Landesstraßendienst gemeinsam mit den Landesgeologen die Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn gemacht, die für eine sichere Wiederöffnung der Straße für den Verkehr notwendig waren.

Von: ka

Mühlbach – Die Fahrbahn der Landesstraße von Mühlbach nach Meransen wurde nach einem Steinschlag am betroffenen Abschnitt erneuert und die Steinschlagschutzbarrieren wurden repariert. Die Straße ist wieder befahrbar.

Am 6. Februar, um 18 Uhr, wurde die Landesstraße von Mühlbach nach Meransen (LS 149) wieder für den Verkehr geöffnet. Die Straße war am 5. Februar nach dem Abgang großer Felsblöcke für Fahrzeuge gesperrt worden. Die Felsbrocken hatten Asphalt, Leitplanken und Steinschlagschutzbarrieren beschädigt.

Am 6. Februar haben Die Mitarbeiter des Straßendiensts des Landes in Zusammenarbeit mit den Landesgeologen die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn abgewickelt. An der betroffenen Stelle wurden der Straßenunterbau und die Asphaltschicht erneuert. Die Steinschlagschutzbarrieren wurden provisorisch instand gesetzt. Sie sollen mittelfristig vollständig erneuert werden.

Infolge des Steinschlags war am 5. Februar aus Sicherheitsgründen vorsorglich weiter talauswärts auch die Pustertalbahn gesperrt worden. Der Bahnverkehr konnte am späten Nachmittag desselben Tages wieder aufgenommen werden.