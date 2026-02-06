Mühlbach: Landesstraße nach Meransen wieder geöffnet

Von: ka
Mühlbach – Die Fahrbahn der Landesstraße von Mühlbach nach Meransen wurde nach einem Steinschlag am betroffenen Abschnitt erneuert und die Steinschlagschutzbarrieren wurden repariert. Die Straße ist wieder befahrbar.
Am 6. Februar, um 18 Uhr, wurde die Landesstraße von Mühlbach nach Meransen (LS 149) wieder für den Verkehr geöffnet. Die Straße war am 5. Februar nach dem Abgang großer Felsblöcke für Fahrzeuge gesperrt worden. Die Felsbrocken hatten Asphalt, Leitplanken und Steinschlagschutzbarrieren beschädigt.
Am 6. Februar haben Die Mitarbeiter des Straßendiensts des Landes in Zusammenarbeit mit den Landesgeologen die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn abgewickelt. An der betroffenen Stelle wurden der Straßenunterbau und die Asphaltschicht erneuert. Die Steinschlagschutzbarrieren wurden provisorisch instand gesetzt. Sie sollen mittelfristig vollständig erneuert werden.
Infolge des Steinschlags war am 5. Februar aus Sicherheitsgründen vorsorglich weiter talauswärts auch die Pustertalbahn gesperrt worden. Der Bahnverkehr konnte am späten Nachmittag desselben Tages wieder aufgenommen werden.
