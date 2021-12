Mühlen: Arbeitsunfall im Fernheizwerk

Mühlen – In Mühlen in Taufers hat sich am Montag kurz vor 13.00 Uhr ein Arbeitsunfall im Fernheizwerk ereignet.

Ersten Informationen zufolge wurden ein 46-Jähriger und ein 35-Jähriger erheblich verletzt.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und der Notarzt. Die beiden Verletzten wurden ins Brunecker Krankenhaus eingeliefert.