Müllcontainer in Leifers in Flammen: Brandstifter identifiziert

Leifers – Die Urheber des gelegten Brandes in Leifers sind identifiziert worden. Wie berichtet, schreckte am Samstag vor rund einer Woche gegen 21.30 Uhr der Brand dreier Müllcontainer in der Andreas Hofer-Straße die Anwohner auf.

Das Feuer war gelegt worden, indem ein paar abgestellte Taschen mit Kleidungsstücken in Brand gesteckt worden waren.

Bei Ankunft der alarmierten Einsatzkräfte standen die Container bereits in Vollbrand. Ein unmittelbar in der Nähe abgestellter Land Rover fing ebenfalls Feuer und wurde völlig zerstört. Ein Lieferwagen konnte von den Besitzern noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrleute wurde der Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Der Sachschaden ist jedoch beachtlich.

Den Carabinieri und der Ortspolizei gelang es, die Brandstifter mittels Aufnahmen von Überwachungskameras zu identifizieren. Italienischen Medienberichten zufolge stammen sie nicht aus Leifers. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.