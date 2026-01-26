Müllsünder in Bruneck

Von: mk

Bruneck – Müllsünder sorgen in der Gemeinde Bruneck für Unmut. Bürgerinnen und Bürger, die ordnungsgemäß die vollen Müllgebühren bezahlen, müssen feststellen, dass immer wieder privater Hausmüll in öffentlichen Müllcontainern abgelagert wird.

Besonders deutlich werde dies laut Aussagen von Bürgern an den öffentlichen Containern in der Fraktion Stegen, die regelmäßig überfüllt sind oder bei denen Müllsäcke neben den Containern abgestellt werden.

Zwar wird immer wieder von hohen Strafen bei illegaler Müllentsorgung gesprochen, doch angesichts der Tatsache, dass die öffentlichen Container fast täglich in diesem Zustand sind, entsteht bei vielen der Eindruck, dass diese Strafen in der Praxis kaum oder gar nicht verhängt werden.

Zusätzlich sorgt die neue Müllorganisation in einigen Stadtteilen von Bruneck für Unmut. Dort gibt es nun ausschließlich fixe Sammelcontainer, zu denen der Hausmüll selbst gebracht werden muss – oft über eine beträchtliche Distanz. Gleichzeitig wird der Müll nun nach Kilogramm abgerechnet. Zuvor hatte jeder Haushalt eine eigene Mülltonne, die an bestimmten Tagen vor dem Haus zur Entleerung bereitgestellt wurde. Diese Tonnen boten zudem deutlich mehr Platz.

„Unverständlich ist für viele Bürgerinnen und Bürger auch, dass der Preis im Wesentlichen gleich geblieben ist, obwohl der Abholservice weggefallen ist und der Müll nun eigenständig zu den Sammelstellen gebracht werden muss“, erklärt eine Bruneckerin gegenüber Südtirol News.