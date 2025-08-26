Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mutmaßliche Dopingmittel für Rennpferde in Meran sichergestellt
Kontrollen der Carabinieri

Mutmaßliche Dopingmittel für Rennpferde in Meran sichergestellt

Dienstag, 26. August 2025 | 11:33 Uhr
pferd pferderennen meran
Pixabay/Bee Iyata
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Bei einer Razzia auf dem Meraner Pferderennplatz haben Sondereinheiten der Carabinieri in Lagerräumen zahlreiche Medikamente sichergestellt, die möglicherweise dazu verwendet wurden, um Rennpferde zu dopen. Die Ermittlungen laufen.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurden bei der Kontrolle der Carabinieri für Agrar- und Ernährungsschutz aus Rom und der Sondereinheit für Hygiene und Lebensmittelschutz NAS aus Trient erhebliche Mengen an Arzneimitteln sichergestellt. Unter den gefundenen Präparaten befanden sich auch einige, deren Verfallsdatum überschritten war.

Nach Angaben der Carabinieri handelt es sich um Substanzen, die “potenziell zum Doping von Pferden genutzt oder zur Verschleierung anderer verbotener Mittel” geeignet sein könnten.

Die Carabinieri wollen nun herausfinden, wem die Medikamente gehören und wer darüber verfügen konnte. Die Leitung des Pferderennplatzes hat den Behörden volle Kooperation zugesichert, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Di Carabinieri kündigen an, auch an andere Pferderennplätze in Italien Kontrollen zu unterziehen. Dies geschehe auf Anweisung des Landwirtschaftsministeriums. Ziel sei es, die “maximale Transparenz und Rechtmäßigkeit aller Aktivitäten im Pferdesportsektor” sicherzustellen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
46
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
34
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Kommentare
23
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
20
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Traubenernte beginnt schon Ende August
18
Traubenernte beginnt schon Ende August
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 