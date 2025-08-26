Mutmaßliche Dopingmittel für Rennpferde in Meran sichergestellt

Von: mk

Meran – Bei einer Razzia auf dem Meraner Pferderennplatz haben Sondereinheiten der Carabinieri in Lagerräumen zahlreiche Medikamente sichergestellt, die möglicherweise dazu verwendet wurden, um Rennpferde zu dopen. Die Ermittlungen laufen.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurden bei der Kontrolle der Carabinieri für Agrar- und Ernährungsschutz aus Rom und der Sondereinheit für Hygiene und Lebensmittelschutz NAS aus Trient erhebliche Mengen an Arzneimitteln sichergestellt. Unter den gefundenen Präparaten befanden sich auch einige, deren Verfallsdatum überschritten war.

Nach Angaben der Carabinieri handelt es sich um Substanzen, die “potenziell zum Doping von Pferden genutzt oder zur Verschleierung anderer verbotener Mittel” geeignet sein könnten.

Die Carabinieri wollen nun herausfinden, wem die Medikamente gehören und wer darüber verfügen konnte. Die Leitung des Pferderennplatzes hat den Behörden volle Kooperation zugesichert, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Di Carabinieri kündigen an, auch an andere Pferderennplätze in Italien Kontrollen zu unterziehen. Dies geschehe auf Anweisung des Landwirtschaftsministeriums. Ziel sei es, die “maximale Transparenz und Rechtmäßigkeit aller Aktivitäten im Pferdesportsektor” sicherzustellen.