Mutmaßlicher Dieb an geklautem E-Bike überführt

Von: Ivd

Burgstall – Nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Burgstall haben die Carabinieri einen 31-jährigen Mann wegen Diebstahls angezeigt. Der Mann, ein marokkanischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, war den Ordnungskräften bereits bekannt.

Die Vorfälle ereigneten sich vor wenigen Tagen: Zwei Familien kehrten abends zum Abendessen nach Hause zurück und stellten fest, dass während ihrer Abwesenheit in ihre Wohnungen eingebrochen worden war. In einem Fall wurden Wertsachen im Gesamtwert von rund 1000 Euro gestohlen, im anderen eine im Garagenbereich abgestellte E-Bike entwendet.

Beide Familien alarmierten noch am selben Abend die Carabinieri. Die Streife der Station Burgstall nahm umgehend die Ermittlungen auf und führte einen ausführlichen Tatortbefund durch. In den folgenden Tagen wurden Befragungen in der Nachbarschaft durchgeführt sowie Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet.

Der entscheidende Hinweis kam schließlich von einem dieser Videos: Es zeigte einen Mann, der sich mit dem gestohlenen E-Bike vom Tatort entfernte. Ein Abgleich mit weiteren Erkenntnissen ergab, dass es sich um denselben Täter handelte, der auch in das zweite Haus eingedrungen war.

Der 31-Jährige wurde daraufhin von den Carabinieri der Staatsanwaltschaft gemeldet. Ihm wird Einbruchsdiebstahl zur Last gelegt – der Mann bleibt vorerst auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.