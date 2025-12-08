Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mutter mit Kindern aus brennender Wohnung gerettet
Wohnungsbrand in Wien-Ottakring endete glimpflich

Mutter mit Kindern aus brennender Wohnung gerettet

Montag, 08. Dezember 2025 | 17:30 Uhr
Wohnungsbrand in Wien-Ottakring endete glimpflich
APA/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR
Von: apa

Eine Mutter und ihre Kinder sind in der Nacht auf Montag in einer brennenden Wohnung in der Bachgasse in Wien-Ottakring eingeschlossen gewesen. Die Berufsfeuerwehr öffnete daraufhin die Wohnung mit einem Spezialgerät und bekämpfte das Feuer mittels Löschleitung. Ein Atemschutztrupp konnte die Frau und ihren vierjährigen Buben sowie das siebenjährige Mädchen daraufhin in Sicherheit bringen, berichtete die Feuerwehr am Montag in einer Aussendung.

Dort wurden sie der Berufsrettung Wien, die mit der Sondereinsatzgruppe vor Ort war, zur notfallmedizinischen Versorgung übergeben. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner des Mehrparteienwohnhauses wurden nicht verletzt. Parallel zu den Nachlöscharbeiten wurde die Brandwohnung mittels Hochleistungslüfter entraucht und die angrenzenden Wohnungen wurden kontrolliert. Der Einsatz konnte schließlich gegen 3.00 Uhr beendet werden.

Die Evakuierung von anderen Wohnungen war nicht erforderlich. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

