Mutter nach Tötung von Baby wegen Mordes vor Wiener Gericht

Von: apa

Wegen Mordes wird am Dienstag eine 30-Jährige am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen, die ihre Tochter kurz nach der Geburt in der Klinik Favoriten vorsätzlich getötet haben soll. Die Frau war bisher geständig. Sie führte zum Motiv familiäre Probleme ins Treffen. Das Baby war am 21. November 2024 aus der neonatologischen Station verschwunden. Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde die Leiche in einem Abfallcontainer in der Nähe des Klinikgeländes gefunden.

Die Angeklagte hatte im Juli 2024 ihre Schwangerschaft bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt war das Verhältnis ihrer Eltern zu ihrem Partner, dem Vater des werdenden Kindes, zerrüttet. Aus Angst, von den Eltern verstoßen zu werden, dachte sie einen Schwangerschaftsabbruch an, der aber aufgrund des Stadiums der Schwangerschaft rechtlich nicht mehr möglich war. Am 14. November 2024 setzten bei der Frau schließlich die Wehen ein, sie brachte ein gesundes Mädchen zur Welt.

Der Säugling – ein Frühchen – wurde zur Überwachung auf die Neonatologie gebrach. Während sich der Vater über seine Tochter freute, reagierte die Familie der Mutter angeblich alles andere als positiv. Als die Mutter am 21. November aus dem Spital entlassen werden sollte, packte sie das Baby laut Anklage in ein Einkaufssackerl und verließ die Klinik. Laut Staatsanwaltschaft soll sie ihre Tochter in weiterer Folge durch stumpfe Gewalteinwirkung getötet haben. Wie die Obduktion ergab, hatte das Mädchen ein massives Schädelhirntrauma sowie mehrfache Knochenbrüche erlitten.