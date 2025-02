Nach bizarrem Vorfall in Meran: Weiterer Zwischenfall

Von: luk

Meran – In Meran sind am Freitagmorgen zwei tote Boas in einer Stofftasche nahe einer Müllinsel entdeckt worden. Die Stadtpolizei nahm Ermittlungen auf, nachdem das städtische Entsorgungsunternehmen ASM Meran den ungewöhnlichen Fund auf Social Media publik gemacht hatte. “Es sollte selbstverständlich sein, dass lebende wie auch tote Tiere nicht an Müllsammelstellen entsorgt werden”, hieß es in der Mitteilung.

Der Vorfall geschah nur wenige Stunden nach einem bizarren Zwischenfall in einem Meraner Tabakladen, bei dem ebenfalls eine Boa im Mittelpunkt stand. Eine Kundin hatte ein bestelltes Paket ohne den erforderlichen Abholcode beansprucht. Als die Ladenbesitzerin ihr die Herausgabe verweigerte, flüchtete die Frau mit dem Paket. Die Tabakverkäuferin verfolgte sie einige Meter und sprach sie schließlich in ihrem Auto an. In diesem Moment zog die Kundin eine Schlange aus ihrer Stofftasche – offenbar, um ihr Gegenüber einzuschüchtern.

Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.