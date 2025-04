Nach dem Frühlingserwachen kommt die Regenschelle

Von: luk

Bozen – Jetzt heißt es, noch einmal Sonne tanken – denn ab Sonntag ist vorerst Schluss mit dem Frühlingshoch. In Südtirol steht nämlich nach einer längeren Schönwetterphase ein Wetterumschwung bevor. Während sich die Sonne in den kommenden Tagen noch großzügig zeigt, kündigt sich pünktlich zum Sonntag ein Stimmungswechsel am Himmel an.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin bringt es auf den Punkt: „In dieser Woche ist es meist sonnig, nur morgen und übermorgen vorübergehend einige Wolken. Zudem wärmer, am Freitag/Samstag bis 25 Grad. Ab Sonntag stellt sich eine feuchte Südwestströmung ein, die in der Karwoche anhält mit vielen Wolken und zeitweise etwas Regen.“

Sonne bis Samstag, dann kommt der Regen

Heute, Mittwoch, zeigt sich das Wetter freundlich mit Sonne und Wolken im Wechsel. In den nördlichen Tälern frischt der Föhn auf.

Auch am Donnerstag bleibt es sonnig, durchzogen von einigen Schleierwolken – der Föhn hält an.

Am Freitag dürfen sich Sonnenfans freuen: Strahlend blauer Himmel und Temperaturen bis zu 25 Grad laden zum Frühlingserlebnis ein. Und auch der Samstag präsentiert sich überwiegend sonnig, nur ein paar hohe Wolken stören das Bild.

Doch dann dreht der Wind: Mit einer südwestlichen Strömung erreichen feuchte Luftmassen das Land an der Südseite der Alpen. Am Sonntag trübt es sich langsam ein, erste Tropfen sind möglich. Der Montag bringt schließlich das Kontrastprogramm: viele Wolken, wenig Sonne und verbreitet Regen.