Nach Einbruch gerät auch Nachbarwohnung ins Visier der Carabinieri

Beachtlicher Drogenfund in Innichen

Von: mk

Innichen – In einer bemerkenswerten Aktion haben die Carabinieri von Innichen einen 39-jährigen Mann festgenommen, in dessen Wohnung über ein Kilogramm Haschisch und Marihuana gefunden wurde. Die Entdeckung erfolgte im Rahmen von Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch.

Was mit einem Routineeinsatz nach einem Wohnungseinbruch begann, führte die Carabinieri zu einem bedeutenden Fund im Kampf gegen die Drogenkriminalität. In den vergangenen Tagen wurden die Beamten zu einem Einbruch in einer Wohnung gerufen. Während die Ermittler Spuren sicherten, nahmen sie einen starken, verdächtigen Geruch wahr, der aus einer benachbarten Wohnung drang.

Dieser ungewöhnliche Umstand veranlasste die Carabinieri zu weiteren Nachforschungen. Darauf entschlossen sich die Ordnungshüter zum Zugriff. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr, die beim Öffnen der Wohnungstür half, stürmten die Einsatzkräfte das besagte Appartement.

Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Carabinieri auf über 1.300 Gramm Haschisch und Marihuana. Die Substanzen waren bereits in Dosen portioniert und mutmaßlich für den Verkauf vorbereitet. Sie wurden umgehend beschlagnahmt.

Der 39-jährige Bewohner wurde festgenommen und in das Gefängnis nach Bozen überführt. Nun muss sich die Gerichtsbarkeit mit Fall befassen.