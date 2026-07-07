Nach häuslicher Gewalt manipuliert er die Fußfessel

Von: mk

Neumarkt – Die Carabinieri von Neumarkt haben aufgrund eines Vollstreckungsbefehls des Ermittlungsrichters in Bozen einen Ortsansässigen verhaftet und in U-Haft ins Bozner Gefängnis überstellt. Der Mann, gegen den ein Verfahren wegen häuslicher Gewalt läuft, hatte wiederholt seine elektronische Fußfessel manipuliert.

Die Ermittlungen laufen bereits seit Oktober 2025. Damals hatte die Ehefrau des Beschuldigten Anzeige erstattet und von wiederholten Bedrohungen sowie physischen Übergriffen durch ihren Partner berichtet. Die Situation lief derart aus dem Ruder, dass die Frau schließlich aus der gemeinsamen Wohnung fliehen musste und Schutz bei Verwandten suchte.

Um das Opfer zu schützen, ordnete das Gericht die Überwachung per elektronischer Fußfessel an. Doch der Mann hielt sich nicht an die gerichtlichen Vorgaben: Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er die Fessel mehrfach manipuliert und zeitweise sogar komplett entfernt hatte.

Die Reaktion des Ermittlungsrichters am Gericht in Bozen folgte prompt. Aufgrund der wiederholten Verstöße wurde die bisherige Schutzmaßnahme aufgehoben und durch eine Untersuchungshaft im Gefängnis ersetzt.

Am vergangenen Donnerstag klickten für den Mann schließlich die Handschellen. Die Carabinieri von Neumarkt spürten den Mann auf und überstellten ihn ins Bozner Gefängnis.