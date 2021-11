Nach Impfung gratis zum FCS-Spiel

Bozen – In den Impfzentren von Bozen, Meran und Auer werden vom 2. bis zum 5. November 2021 insgesamt 100 Gutscheine für eine Eintrittskarte für das Spiel zwischen dem FC Südtirol und FeralpiSalò am 21. November um 14.30 Uhr verteilt.

“Impfen – das bedeutet Lebensfreude und die Rückkehr zu einer Freiheit, die wir wieder voll und ganz spüren möchten und die uns schon seit viel zu langer Zeit abgeht”, so der Sanitätsbetrieb.

Aus diesem Grund verwirklicht der Südtiroler Sanitätsbetrieb in Zusammenarbeit mit dem FC Südtirol, die Kampagne „Stärker als vorher“. Im Rahmen des Projekts, an dem die Spieler Fabian Tait, Manuel Fischnaller, Raphael Odogwu und Filippo De Col als Testimonals beteiligt sind, spenden die Weiß-Roten auch 100 Gutscheine, die für eine Eintrittskarte für die Partie am kommenden 21. November um 14.30 Uhr zwischen dem FC Südtirol und FeralpiSalò im Drusus-Station eingelöst werden können.

Gutscheine erhalten all jene, die sich eine erste Impfdosis in den Impfzentren Bozen, Meran und Auer verabreichen lassen, solange sie verfügbar sind. Die entsprechenden Impftermine finden ab Dienstag, den 2. November bis Freitag, den 5. November statt.

Am 5. November gibt es ab 14.00 Uhr auch eine Autogrammstunde mit einigen Spielern der ersten Mannschaft.

An folgenden Impfterminen werden die Gutscheine verteilt:

Dienstag, 2. November

• Meran, Impfzentrum Julia, von 16.00 – 18.00 Uhr

• Auer, Impfzentrum, Nationalstr. 61, von 8.30 – 13.00 und von 14.00 – 16.30 Uhr

Mittwoch, 3. November

• Bozen, Impfzentrum Neue Klinik, von 8.00 – 16.30 Uhr – nur mit Vormerkung

Donnerstag, 4. November

• Meran, Impfzentrum Julia, von 10.30 – 17.00 Uhr – nur mit Vormerkung

• Bozen, Impfzentrum Neue Klinik, 8.00 – 16.30 Uhr – nur mit Vormerkung

Freitag, 5. November

• Bozen, Impfzentrum Neue Klinik, von 8.00 – 16.30 – nur mit Vormerkung (Autogrammstunde mit den Spielern um 14.00 Uhr)