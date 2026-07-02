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Um 17.00 Uhr

Nach Mure in Meran: Straße wird heute für den Verkehr freigegeben

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 08:49 Uhr
mure meran
Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
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Von: luk

Meran – Heute wird die Landesstraße 8 nach Schenna wieder für den Verkehr freigegeben. Dies haben die Fachleute im Rahmen der Einsatzbesprechung am Mittwochnachmittag beschlossen. Derzeit sind noch 13 Personen evakuiert.

Die Aufräumarbeiten wurden gestern  Abend bis 21.00 Uhr fortgesetzt und heute früh um 6.00 Uhr wieder aufgenommen. Im Laufe des Tages werden die Flussbetten des Weissplatterbachs und des Naifbachs vollständig wiederhergestellt, sodass die Landesstraße 8, welche die Mangione-Brücke mit Schenna verbindet, am Nachmittag nach 17.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen wieder für den Verkehr freigegeben wird.

In den kommenden Tagen werden auch die Arbeiten fortgesetzt, um die Zugänge zu den Häusern und Räumlichkeiten der mit Schlamm und Geröll überschütteten Gebäude freizulegen. Sobald diese Maßnahmen abgeschlossen sind, wird die Wildbachverbauung einen provisorischen Schutzwall entlang des linken Ufers des Weissplatterbachs auf Höhe der Häuser der Familie Tomasi errichten, um das Risiko neuer Überschwemmungen bei starken Niederschlägen zu verringern.

Aus organisatorischen Gründen bleibt der Abschnitt der Katzensteinstraße zwischen der Hausnummer 25 und dem Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Landestraße 8 für den Verkehr gesperrt. Es wird auch nicht möglich sein, von der Schotterwerkstraße in die Katzensteinstraße einzubiegen. Zudem wird der Zugang zum Parkplatz neben dem Schießstand gesperrt ist. Dieser wird nämlich den Rettungskräften als Abstellplatz zur Verfügung gestellt.

Bezirk: Burggrafenamt

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