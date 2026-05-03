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Rauch und Flammen waren deutlich sichtbar

Nach Stadelbrand am Reschen wird Brandursache ermittelt

Sonntag, 03. Mai 2026 | 10:20 Uhr
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Von: mk

Reschen – Nach dem Brand eines Stadels am Reschen ermittelt die Bozner Berufsfeuerwehr die genaue Brandursache. Wie berichtet, ist die Freiwillige Feuerwehr Reschen am Samstag gegen 17.30 alarmiert worden.

Bereits auf der Anfahrt waren eine deutliche Rauchentwicklung und Flammen sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Stadel in Brand.

Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet. Dank des koordinierten Vorgehens konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Auch ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Hotel, das im Moment geschlossen ist, konnte verhindert werden.

Zur Unterstützung wurde auch die Feuerwehr Nauders aus Österreich im Rahmen der überörtlichen Hilfe beigezogen. Im Einsatz standen außerdem die Freiwilligen Feuerwehren von Graun, Mals, Burgeis, St. Valentin auf der Haide und Langtaufers sowie der Rettungsdienst und die Behörden.

Geprüft wird nun unter anderem, ob der Brand von einem Fahrzeug ausgegangen ist. Auch mehrere landwirtschaftliche Geräte waren in dem Stadel untergebracht. Der Sachschaden, den der Brand verursacht hat, ist groß.

Bezirk: Vinschgau

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