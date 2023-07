Nach Tod von Katrin Gufler [17] herrscht Fassungslosigkeit in Platt

Moos in Passeier – Nach dem tragischen Unfalltod der 17-jährigen Katrin Gufler aus Platt in Moos in Passeier herrscht in der 250 Einwohner zählenden Fraktion auf 1.150 Metern Höhe und weit darüber hinaus Fassungslosigkeit. Gufler hinterlässt ihre Eltern, einen Bruder und vier Schwestern, die am Aussersaldern-Hof leben.

Die 17-Jährige, die eine Leidenschaft für Tiere hatte, war mit dem Fahrrad über den Jaufenpass gefahren, um nach Sterzing zu kommen. Dort wollte sie einigen Bekannten helfen. Als sie bereits talwärts auf der Höhe von Kalch unterwegs war, kam es zu der dramatischen Verkettung unglücklicher Begebenheiten. Unweit des Joselehofes bei Kalch rutschte sie auf regennasser Fahrbahn mit dem Fahrrad aus, kam zu Sturz und ausgerechnet in diesem Moment war auf der Gegenfahrbahn ein Pick-Up mit einem Pferdeanhänger unterwegs. Die junge Frau prallte gegen das Gefährt und erlitt tödliche Verletzungen.

Der 52-jährige Fahrer des Gespanns konnte laut der italienischen Tageszeitung Alto Adige nichts mehr tun, um den Aufprall zu verhindern. Ihn trifft laut ersten Unfallermittlungen keine Schuld. Er könnte allerdings noch im Rahmen der Ermittlungen als Zeuge befragt werden.

Katrin Gufler dürfte noch diese Woche in ihrem Heimatort zu Grabe getragen werden. Die Anteilnahme am Schmerz der Familie ist groß.