Nach tödlichem Streit: Dorfmann hat noch jemanden verprügelt

Von: mk

Kardaun – Der 55-jährige Markus Dorfmann, der für den Tod von Manfred Rigger verantwortlich gemacht wird, soll auf der Flucht einen weiteren Mann verprügelt haben. Dadurch erschwert sich seine Position vor Gericht. Gegen den Mann läuft ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge.

Dorfmann, ein ehemaliges Mitglied der „Hells Angels“, hat bekanntlich den 67-jährigen Rentner Manfred Rigger aus Karneid nach einem Streit aus nichtigen Gründen ins Gesicht geschlagen, worauf dieser auf den Asphalt stürzte. Das erlittene Schädeltrauma erwies sich als lebensgefährlich. Nach fast zwei Wochen auf der Intensivstation ist Manfred Rigger im Spital in Bozen seinen Verletzungen erlegen.

Nachdem nun ein weiterer Mann gegen Dorfmann Anzeige erstattet hat, wird die Reihe der Anschuldigungen umfangreicher. Der Mann, der zum Tatzeitpunkt ebenfalls bei der Tankstelle anwesend war, wirft dem 55-Jährigen vor, nach dem fatalen Streit von ihm mit der Faust in die Rippen geschlagen worden zu sein. In der Folge habe er sich ins Krankenhaus begeben müssen.

Aufzeichnungen von Überwachungskameras scheinen die Version des Mannes zu bestätigen, wie die Zeitung Alto Adige berichtet. Offenbar hat er versucht, Dorfmann an seiner Flucht vom Tatort mit dem Fahrrad zu hindern. Der 55-Jährige muss sich nun auch wegen Prügelei verantworten.

Dorfmann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft im Bozner Gefängnis. Ein Antrag seines Verteidigers, ihn in den Hausarrest zu überstellen, wurde vor Gericht abgelehnt.