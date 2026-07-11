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Unfall bei Niedervintl auf der Staatsstraße

Vier Verletzte nach Crash im Pustertal

Samstag, 11. Juli 2026 | 15:38 Uhr
Ärzte kämpften zwölf Stunden vergeblich um Leben des Attackierten Notarzt sym blaulicht weißes kreuz
APA/APA/dpa/Lino Mirgeler
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Von: luk

Niedervintl – Ein Verkehrsunfall hat am Samstag um die Mittagszeit auf der Pustertaler Staatsstraße bei Niedervintl für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Gegen 11.30 Uhr kollidierten im Bereich der Einfahrt nach Niedervintl auf Höhe der Rieper Mühle drei Autos.

Insgesamt wurden vier Menschen verletzt, darunter eine Frau schwer. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Brixen eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Aufgrund des starken Ferienverkehrs kam es in beiden Fahrtrichtungen zu langen Staus.

Neben den Carabinieri standen die Notärztin, der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Niedervintl im Einsatz. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bezirk: Pustertal

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