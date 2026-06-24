Nach Transformatorbrand in Müllverbrennungsanlage: Abfallentsorgung läuft weiter

Von: luk

Bozen – Der Brand eines Transformators in der Müllverbrennungsanlage von Bozen hat keine Auswirkungen auf die reguläre Abfallentsorgung. Wie Anlagendirektor Marco Palmitano sowie der Präsident von Eco Center Dario Dal Medico erklären, können Anlieferungen weiterhin ohne Einschränkungen erfolgen. Der Betrieb sei auch während der Reparaturarbeiten gesichert.

Der ankommende Müll werde wie gewohnt angenommen und könne vorübergehend gelagert werden. Sollte zusätzlicher Platz benötigt werden, bestehe zudem die Möglichkeit, den Abfall zu Ballen zu pressen. Das sei ein Verfahren, das bereits während geplanter Wartungsstillstände angewandt wird.

Für die Instandsetzung der beschädigten Anlage steht bereits ein baugleicher Reservetransformator bereit. Dieser wird nun eingebaut, wodurch längere Lieferzeiten vermieden werden können. Nach derzeitigen Schätzungen soll die Reparatur innerhalb von etwa zwei bis drei Wochen abgeschlossen sein.

Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mehrere hunderttausend Euro beziffert. Nach Angaben der Betreiber ist die Anlage entsprechend versichert.

Noch ungeklärt ist die Ursache des Feuers. Obwohl der Transformator regelmäßig gewartet worden sei, kam es dennoch zu dem Brand. Die zuständigen Stellen haben Untersuchungen eingeleitet, um die genauen Hintergründe des Vorfalls zu klären.