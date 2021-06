Nach Unfall in Blumau: Sergey Kakorin [44] erliegt Verletzungen

Blumau – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitag kurz vor Blumau auf der Höhe der Firma Gastrofresh vier verletzte Personen gefordert. Wie Alto Adige online berichtet, gibt es nun ein Todesopfer zu beklagen. Sergey Kakorin, der russische Tischtennistrainer, der sich vor über 20 Jahren in Südtirol niedergelassen hat und zuletzt Mitglied beim Club in Eppan war, ist am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Gegen 11.20 Uhr war es am Freitag aus noch nicht restlos geklärten Umständen zu einer folgenschweren Kollision von drei beteiligten Pkw gekommen. Zwei Autos sind frontal zusammengeprallt. Der gesundheitliche Zustand des 44-jährigen Ex-Profis schien von Anfang an kritisch zu sein. Er war im Jahr 1999 nach Südtirol gekommen.

Zwei weitere Insassen erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und mussten noch am Unfallort durch die Rettungsmannschaften des Roten und Weißen Kreuzes stabilisiert werden.

Eine 64-jährige Südtirolerin wurde hingegen nur leicht verletzt und kam mit einem Unterarmtrauma davon. Bei Ankunft des Rettungsdienstes waren alle Verletzten bereits aus ihren Fahrzeugen befreit.

Aufgrund der aufwändigen medizinischen Versorgung vor Ort, Unfallerhebungen und Aufräumarbeiten musste die Brennerstaatsstraße für längere Zeit für den Verkehr komplett gesperrt werden.

Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr von Kardaun, der Notarzt samt Notarzthubschrauber Pelikan 1, der Straßendienst des Landes, Weißes und Rotes Kreuz sowie Carabinieri und Ortspolizei der Gemeinde Karneid.