Nachfrage scheint groß: Neun Kilo Drogen in Bozen gefunden

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen einen albanischen Staatsbürger (47) wegen Drogenhandels festgenommen. Bei einer Kontrolle im Stadtviertel Don Bosco stellten die Drogenfahnder der Quästur rund neun Kilogramm Suchtmittel sicher.

Ins Rollen kamen die Ermittlungen nach dem Hinweis eines Anwohners. Er hatte verdächtige Bewegungen rund um ein seit Längerem abgestelltes Auto gemeldet. Gemeinsam mit einem Drogenspürhund der Finanzpolizei überprüften die Exekutivbeamten das Fahrzeug, das auf den 47-Jährigen zugelassen ist und bereits im Zusammenhang mit früheren Drogenermittlungen aufgefallen war.

Im Kofferraum entdeckten die Ermittler 72 Pakete Haschisch mit einem Gesamtgewicht von 7,2 Kilogramm sowie ein Kilogramm Marihuana. Unter einem Sitz war zudem ein luftdicht verschlossener Behälter mit 150 Gramm Kokain versteckt.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden weitere 550 Gramm Kokain sichergestellt. Mithilfe einer auf Bargeld spezialisierten Spürhundeeinheit fanden die Beamten außerdem 3.800 Euro in kleinen Banknoten. Es dürfte aus dem Verkauf der Drogen stammen.

Der Mann wurde wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.