Nachträglicher Trauergottesdienst für Priester Kamelger

Am 28. November in Niederdorf

Niederdorf – Wegen der Anti-Corona-Maßnahmen im März und April 2020 war es nicht möglich, die in dieser Zeit verstorbenen Diözesanpriester mit einem öffentlichen Trauergottesdienst zu verabschieden. Bischof Ivo Muser feiert deshalb in diesen Wochen in den jeweiligen Pfarreien heilige Messen im Gedenken an die während des Corona-Lockdowns verstorbenen Seelsorger.

Am kommenden Samstag, 28. November 2020, um 18.15 Uhr findet der Trauergottesdienst für Heinrich Kamelger in der Pfarrkirche Niederdorf statt.

Der Priester Heinrich Kamelger ist am 27. März 2020 im Alter von 85 Jahren in seinem Heimatdorf Niederdorf verstorben. Er hat unter anderem als Pfarrer in Kurtatsch, Fennberg, Latzfons und Barbian gewirkt.