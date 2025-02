Nackter Tumult in Bozen

Von: luk

Bozen – Ein Vorfall, der wie aus einem schlechten Film wirkt, spielte sich unlängst in der Südtiroler Landeshauptstadt ab: Ein Mann sorgte am vergangenen Freitag in der Bozner Innenstadt für Aufsehen, als er sich auf offener Straße entkleidete, Gegenstände auf Passanten warf und sich anschließend eine heftige Auseinandersetzung mit der Polizei lieferte. Der 26-jährige gambische Staatsbürger, der bereits mehrfach polizeilich aufgefallen war, wurde festgenommen und inzwischen außer Landes gebracht.

Am Freitagnachmittag meldeten mehrere besorgte Bürger über den Notruf 112 einen aggressiven Mann in der Südtiroler Straße, der sich in stark alkoholisiertem und vermutlich unter Drogeneinfluss stehendem Zustand ausgezogen hatte und wahllos Gegenstände um sich warf. Eine Polizeistreife konnte den Mann kurz darauf in der Nähe der Trientstraße aufspüren. Doch anstatt sich zu beruhigen, eskalierte die Situation weiter: Der Mann leistete massiven Widerstand, trat, schlug und bespuckte die Exekutivbeamten.

Festnahme unter erschwerten Bedingungen

Während die Polizisten versuchten, den Mann unter Kontrolle zu bringen, griff dieser sogar nach einem Messer in seiner Hosentasche. Er konnte jedoch umgehend entwaffnet werden. Auch in Polizeigewahrsam setzte er seine Randale fort: Auf dem Weg zur Quästur trat er mehrfach gegen die Scheiben des Polizeifahrzeugs und beschädigte es erheblich.

Bei der Identifikation stellte sich heraus, dass der Mann bereits eine beachtliche kriminelle Vorgeschichte aufwies. Neben Delikten wie Sachbeschädigung, Waffenbesitz, Drogenhandel und Körperverletzung war er auch schon wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt bekannt. Zudem hatte er eine behördliche Aufforderung zur Ausreise ignoriert.

Abschiebung nach Gambia

Nach seiner Festnahme wurde der Mann ins Bozner Gefängnis überstellt. Angesichts der anhaltenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit ordnete der Bozner Quästor Paolo Sartori umgehend seine Abschiebung an. Bereits am Samstag wurde er von Polizeikräften in das Abschiebezentrum „Corelli“ in Mailand überführt, wo er auf seine Rückführung nach Gambia wartet.