Nächtliche Schlägerei in Bozen

Bozen – In Bozen ist es in der vergangenen Nacht in der Claudia Augusta-Straße zu einer Schlägerei gekommen.

Sechs Personen waren daran beteiligt. Die Polizei musste einschreiten, um der Auseinandersetzung ein Ende zu bereiten.

Medienberichten zufolge wurden drei Personen angezeigt, die bereits polizeibekannt sind.