Nächtlicher Brand am Golfclub Petersberg

Von: Ivd

Petersberg – In der Nacht auf Dienstag hat in Petersberg ein Brand für Aufregung gesorgt. Gegen 03.55 Uhr ging bei der Notrufzentrale der Alarm ein: Beim Golfclub Petersberg war ein hölzerner Geräteschuppen in Flammen aufgegangen.

Innerhalb weniger Minuten rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Petersberg, Deutschnofen, Eggen und Aldein sowie die Berufsfeuerwehr Bozen zum Einsatzort aus. Dank ihres raschen und koordinierten Eingreifens konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreitete. Die Bewohner mussten nicht evakuiert werden – eine Maßnahme, die nach Angaben der Behörden nur durch das schnelle Handeln der Feuerwehr vermieden werden konnte.

Akku möglicherweise für Brand verantwortlich

Die Flammen hatten sich innerhalb kürzester Zeit durch den kleinen Holzbau gefressen. Im Inneren des Schuppens lagerte diverses Material des Golfclubs – nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Als mögliche Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt vermutet. Hinweise deuten auf ein überhitztes Akkugerät hin, das das Feuer ausgelöst haben könnte. Die Ermittlungen hierzu laufen noch.

Auch der Bürgermeister von Deutschnofen, Bernhard Daum, machte sich in den frühen Morgenstunden persönlich ein Bild von der Lage vor Ort. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber der Schaden ist erheblich. Besonders bitter ist es, weil der Golfclub kurz vor seiner Wiedereröffnung stand“, sagte Daum gegenüber lokalen Medien.

Die Carabinieri führten am Brandort Ermittlungen durch, um sicherzustellen, dass keine Hinweise auf Brandstiftung vorliegen. Nach Abschluss der ersten Untersuchungen wurde der abgebrannte Schuppen am Dienstagnachmittag vollständig abgerissen.