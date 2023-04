Nächtlicher Crash in Prad

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch

Prad am Stilfserjoch – Für die Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch gab es am frühen Montagmorgen einen Einsatz.

Eine Person, die mit dem Pkw in Richtung Sulden unterwegs war, überfuhr den Fahrbahnteiler im Ort.

Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Öl floss auf die Fahrbahn und auch der Fahrbahnteiler löste sich aus der Befestigung.

Die Wehrleute sicherten die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Der Lenker des Mercedes blieb glücklicherweise unverletzt.

Ebenso im Einsatz waren das Weiße Kreuz Prad, die Ordnungshüter, der Abschlepp- und der Straßendienst.