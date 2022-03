Nächtlicher Stadelbrand in Kastelruth rasch gelöscht

Alarm um 3.00 Uhr in der Früh

Kastelruth – In Kastelruth in der Nacht auf Samstag ein Brand in einem Stadel bemerkt worden. Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden.

Aufgrund eines starken Rauchgeruches wurden die Einsatzkräfte gegen 3.00 Uhr in der Früh alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr von Kastelruth stellte einen Entstehungsbrand fest. Dank des raschen Einsatzes wurde das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung erfolgreich verhindert

Im Einsatz standen auch die Behörden. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.