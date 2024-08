Nächtliches Inferno in Algund

Von: AP

Algund – In der Nacht auf Samstag hat ein Brand in der Obstgenossenschaft Pomus in Algund für Aufregung gesorgt und einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Kurz nach 1 Uhr nachts wurden die Feuerwehren alarmiert und rückten umgehend zum Einsatzort aus. Bei ihrer Ankunft stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung fest, die das Gelände der Obstgenossenschaft umhüllte. Betroffen von dem Feuer waren Teile der Obstsortieranlage sowie mehrere Büroräume.

Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren aus Algund, Gratsch und Naturns sowie der Unterstützung des Rettungsdienstes und der Behörden gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr setzte einen Großraumlüfter ein, um die verrauchten Räume zu belüften und vom Rauch zu befreien. Durch das beherzte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindert werden.

Glücklicherweise gab es bei dem Vorfall keine Verletzten. Der Sachschaden in den betroffenen Bereichen ist jedoch beträchtlich, wie die Einsatzleitung bestätigte.

Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und wird von den Behörden untersucht.

Weitere Informationen werden nach Abschluss der Ermittlungen erwartet, welche derzeit noch andauern.