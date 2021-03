Nals: 56-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Nals – In Nals hat sich am Donnerstag gegen 11.00 Uhr am Vormittag ein Arbeitsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge hat sich ein 56-jähriger Mann aus Tscherms beim Arbeiten auf einer Baustelle mit einer Schleifmaschine verletzt.

Das Weiße Kreuz brachte den 56-Jährigen ins Bozner Krankenhaus. Die Carabinieri nahmen die Unfallerhebungen vor.

Die Verletzungen werden als mittelschwer eingestuft.