Nationaler Zugstreik beeinträchtigt Zugverkehr am Wochenende

Von: mk

Bozen – Für Sonntag, den 17. Mai ab 21.00 Uhr und Montag, den 18. Mai bis 20:59 Uhr ist ein 24-stündiger Nationalstreik im Zugverkehr ausgerufen worden.

Betroffen sind die Fernverkehrszüge von Trenord/ÖBB/DB sowie der RegioExpress Bozen-Mailand mit Abfahrt in Bozen um 16.56 Uhr. Auch Verbindungen von Trenitalia und Italo können ausfallen.

Folgende Züge sind garantiert:

RJ82 Bologna Centrale: 13.52 Uhr – München Hbf. 20.26 Uhr

RJ83 München Hbf.: 9.33 Uhr – Bologna Centrale: 16.08 Uhr

Der Railjet-Zug Innsbruck-Bozen (184 und 185) entfällt.

Die Railjet-Züge Nr. 80, 84, 86 und 88 werden durch Busse ersetzt.

Der Streik wurde von der Gewerkschaft USB ausgerufen.

Auch im Busverkehr kann es zu Einschränkungen kommen: Die Busunternehmen SASA und SIMOBIL beteiligen sich am 18. Mai an einem 24-stündigen Streik.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt über aktuelle Verbindungen und mögliche Änderungen über die südtirolmobil-App sowie auf der offiziellen Website zu informieren.