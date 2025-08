Neonazi-Schmierereien in Bozen

Von: luk

Bozen – In der Bozner Baristraße wurden mehrere Hauswände mit der Zahlenkombination „187“ besprüht.

Laut der Partisanenvereinigung ANPI handelt es sich dabei um ein Kürzel für „Adolf Hitler Gang“, das von Neonazis zur Reviermarkierung verwendet wird. Denkbar sind aber auch der Polizeicode 187, der in den USA für Polizistenmord steht oder die “187 Strassenbande”, deren Name sich an dem Code orientiert.

Die Schmierereien befinden sich an Gebäuden eines Wobi-Wohnkomplexes.

Die ANPI fordert nun eine rasche Entfernung der Schriftzüge und eine lückenlose Aufklärung durch die Behörden.