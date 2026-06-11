Neue Defibrillatoren am Krankenhaus Innichen

Von: mk

Innichen – Das Krankenhaus Innichen erweitert seine Notfallausstattung: In den kommenden Wochen werden sechs neue halbautomatische Defibrillatoren (AED) installiert. Ziel ist es, die Sicherheit für Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher sowie das Personal weiter zu erhöhen.

Die Geräte entsprechen den neuesten internationalen Leitlinien, die eine möglichst frühe Defibrillation als entscheidenden Baustein bei der Rettung nach einem Herzstillstand hervorheben. In den kommenden Wochen werden sie an strategisch wichtigen Punkten im Gebäude installiert, um eine rasche Erreichbarkeit auf allen Etagen zu gewährleisten.

Automatisierte externe Defibrillatoren kommen bei plötzlichem Herzstillstand zum Einsatz und ermöglichen eine sofortige Intervention bereits in den ersten Minuten – einer Phase, die oft über Leben und Tod entscheidet. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie auch von Personen ohne medizinische Ausbildung sicher eingesetzt werden können. Ihre unmittelbare Verfügbarkeit ist von großer Bedeutung: Jede Minute ohne Behandlung verringert die Überlebenschancen erheblich und erhöht das Risiko neurologischer Folgeschäden.

„Mit den neuen Defibrillatoren machen wir einen wichtigen Schritt für die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten. Gerade im Notfall zählt jede Minute, und schnell verfügbare Geräte können Leben retten“, betont Dr.in Maria Elena Gorra, Primarin des Dienstes für Anästhesie und Wiederbelebung am Krankenhaus Innichen.

Mit dieser Maßnahme bekräftigt der Südtiroler Sanitätsbetrieb sein Ziel, eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in allen Einrichtungen sicherzustellen – auch in kleineren Krankenhäusern.

Besonders das Krankenhaus Innichen wird aufgrund seiner Lage weiter gestärkt, um eine verlässliche und sichere medizinische Betreuung für die Bevölkerung vor Ort zu gewährleisten.