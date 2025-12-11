Neue Direktorin des Gesundheitsbezirkes Meran

Von: Ivd

Bozen – Generaldirektor Christian Kofler hat mit heutigem Beschluss Dr.in Janah Maria Andreis zur Direktorin des Gesundheitsbezirkes Meran ernannt und Dr. Umberto Tait als Direktor des Gesundheitsbezirkes Bozen bestätigt.

Bekanntlich laufen mit 14.12.2025 die Führungsaufträge der Bezirksdirektorin Dr.in Irene Pechlaner und des Bezirksdirektors Dr. Umberto Tait aus; deshalb war es notwendig, die zukünftige Besetzung zu regeln.

Dr. Umberto Tait wird den Gesundheitsbezirk Bozen für weitere drei Jahre leiten. Dr.in Janah Maria Andreis wird ihre neue Funktion mit Jahresbeginn übernehmen. Sie ist für fünf Jahre ernannt worden. Bis Ende dieses Jahres leitet Dr. Frank Blumtritt, aktuell koordinierender Pflegedienstleiter im Gesundheitsbezirk Meran und stellvertretender Bezirksdirektor den Gesundheitsbezirk Meran.

Generaldirektor Christian Kofler dankt im Namen des Südtiroler Sanitätsbetriebes der scheidenden Bezirksdirektorin Dr.in Irene Pechlaner für die langjährige Arbeit und baut darauf, dass Frau Dr.in Pechlaner dem Südtiroler Sanitätsbetrieb auch künftig in einer Führungsposition erhalten bleiben wird.

Generaldirektor Christian Kofler freut sich, mit Dr. Umberto Tait weiterhin auf einen anerkannten Bezirksdirektor zählen zu können. Die Juristin Dr.in Janah Maria Andreis hingegen erfüllt durch ihre Erfahrungen als Führungskraft in der Landesverwaltung sowie der beruflichen Erfahrungen beim Rechnungshof die besten Voraussetzungen für die Übernahme dieser neuen beruflichen Herausforderungen.

Der Generaldirektor Christian Kofler wünscht beiden Führungskräften viel Erfolg und freut sich bereits jetzt auf die gute Zusammenarbeit!