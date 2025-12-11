Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neue Direktorin des Gesundheitsbezirkes Meran
Dr. Janah Maria Andreis

Neue Direktorin des Gesundheitsbezirkes Meran

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 17:48 Uhr
Dr.in Janah Maria Andreis
Dr. Janah Maria Andreis
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Generaldirektor Christian Kofler hat mit heutigem Beschluss Dr.in Janah Maria Andreis zur Direktorin des Gesundheitsbezirkes Meran ernannt und Dr. Umberto Tait als Direktor des Gesundheitsbezirkes Bozen bestätigt.
Bekanntlich laufen mit 14.12.2025 die Führungsaufträge der Bezirksdirektorin Dr.in Irene Pechlaner und des Bezirksdirektors Dr. Umberto Tait aus; deshalb war es notwendig, die zukünftige Besetzung zu regeln.

Dr. Umberto Tait wird den Gesundheitsbezirk Bozen für weitere drei Jahre leiten. Dr.in Janah Maria Andreis wird ihre neue Funktion mit Jahresbeginn übernehmen. Sie ist für fünf Jahre ernannt worden. Bis Ende dieses Jahres leitet Dr. Frank Blumtritt, aktuell koordinierender Pflegedienstleiter im Gesundheitsbezirk Meran und stellvertretender Bezirksdirektor den Gesundheitsbezirk Meran.

Generaldirektor Christian Kofler dankt im Namen des Südtiroler Sanitätsbetriebes der scheidenden Bezirksdirektorin Dr.in Irene Pechlaner für die langjährige Arbeit und baut darauf, dass Frau Dr.in Pechlaner dem Südtiroler Sanitätsbetrieb auch künftig in einer Führungsposition erhalten bleiben wird.

Generaldirektor Christian Kofler freut sich, mit Dr. Umberto Tait weiterhin auf einen anerkannten Bezirksdirektor zählen zu können. Die Juristin Dr.in Janah Maria Andreis hingegen erfüllt durch ihre Erfahrungen als Führungskraft in der Landesverwaltung sowie der beruflichen Erfahrungen beim Rechnungshof die besten Voraussetzungen für die Übernahme dieser neuen beruflichen Herausforderungen.

Der Generaldirektor Christian Kofler wünscht beiden Führungskräften viel Erfolg und freut sich bereits jetzt auf die gute Zusammenarbeit!

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
217
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
74
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
52
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
43
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Trump hält Europäer für schwach
Kommentare
33
Trump hält Europäer für schwach
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 