Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neue Grüne Nummer soll Erste Hilfe Entlasten
116117 startet im Frühjahr

Neue Grüne Nummer soll Erste Hilfe Entlasten

Freitag, 14. November 2025 | 10:01 Uhr
US-Studie ergab 40 bis 50 Prozent größeres Risiko
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Im Frühjahr wird in Bozen die europaweit einheitliche Nummer 116117 aktiviert. Sie bietet rund um die Uhr Auskünfte und erste medizinische Einschätzungen bei nicht dringenden Anliegen und soll damit die Notfallaufnahme in den Spitälern entlasten. Ziel ist es, schnelle Auskünfte zu bieten und gleichzeitig die Notaufnahme zu entlasten. Anrufer erhalten Informationen zu Diensten des Gesundheitsbetriebs wie Bereitschaftsapotheken, Haus- und Kinderärzten sowie Patiententransporten. Die Leitstelle ist direkt mit dem Notruf verbunden, um bei Bedarf rasch an 112 weiterzuleiten.

Gesundheitslandesrat Hubert Messner betont, der Dienst erleichtere den Zugang zu Gesundheitsangeboten und verhindere unnötige Besuche der Ersten Hilfe. Fachpersonal – auch Ärzte – übernimmt die telefonische Beratung und verweist Betroffene an die zuständige Struktur, etwa an den Hausarzt.

Die Nummer 116117 ist bereits in mehreren Regionen Italiens aktiv, darunter im Trentino. In Südtirol beginnt die Umsetzung mit einem Pilotprojekt in Bozen, bevor der Dienst auf das gesamte Landesgebiet ausgeweitet wird.

Parallel dazu soll die territoriale Versorgung ausgebaut werden: Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten sollen künftig einheitlich organisiert werden und in größeren Häusern der Gemeinschaft auch rund um die Uhr geöffnet sein. Gewerkschaften kritisieren die Reform, das Assessorat spricht von zusätzlichen, vergüteten Diensten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
63
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
55
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
45
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
45
Italien senkt die Einkommensteuer
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
39
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 