Neue Steuern bei Diesel und Benzin: Finanzpolizei geht gegen Betrug vor

Von: mk

Bozen/Rom – Mit Inkrafttreten des neuen Haushaltsgesetzes 2026 in Rom ändern sich die Steuersätze für Kraftstoffe. Während Benzin billiger wird, steigt die Verbrauchssteuer bei Diesel. Um Marktmanipulationen und Steuerhinterziehung vorzubeugen, kündigt die Finanzpolizei verstärkte Kontrollen an.

Im Rahmen der sogenannten Angleichung der Verbrauchssteuern wurde die Steuerbelastung für Benzin um 4,05 Cent pro Liter gesenkt. Im Gegenzug steigt die Steuer für Diesel um denselben Betrag.

Schutz für Verbraucher und Markt

Die Finanzpolizei wird die Einhaltung dieser Vorgaben flächendeckend überwachen. Ziel ist es, den fairen Wettbewerb zu sichern und die Verbraucher vor Missbrauch zu schützen. Die Einsatzkräfte setzen dabei auf ein flexibles und engmaschiges Kontrollnetz, um illegale Aktivitäten sofort zu unterbinden.

Im Kampf gegen Steuerhinterziehung wollen die Ermittler Kraftstoffe aufspüren, die am offiziellen Steuersystem vorbeigeschleust werden.

Auch gegen Etikettenschwindel und die falsche Deklaration von Mineralölprodukten geht die Finanzpolizei vor. Zudem werden Lieferketten und Transportwege überprüft.

Durch die Kontrollen will die Finanzpolizei sicherstellen, dass die steuerlichen Änderungen nicht zulasten der Allgemeinheit durch betrügerische Machenschaften ausgenutzt werden.