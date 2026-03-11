Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neuer Defibrillator am Verdiplatz in Bozen
AED-Notfallsäule befindet sich am Standort des Roten und Weißen Kreuzes

Neuer Defibrillator am Verdiplatz in Bozen

Mittwoch, 11. März 2026 | 18:28 Uhr
Bozen – Bozen baut sein Defibrillatoren-Netz weiter aus. Vor Kurzem wurde am Standort des Roten und Weißen Kreuzes am Verdiplatz eine neue Defibrillator-Säule angebracht.

Mit dieser Maßnahme will die Stadt Bozen bei einem medizinischen Notfall im öffentlichen Raum, etwa bei einem Herzstillstand, ein rasches Eingreifen ermöglichen und so Menschenleben retten. Besonders wichtig sind Defibrillatoren an zentralen Orten mit hohem Besucheraufkommen.

Der Defibrillator (AED) ist in eine gut sichtbare und leicht zugängliche Notfall-Säule integriert und rund um die Uhr einsatzbereit. Er ist für die Nutzung durch Personen ohne medizinische Vorkenntnisse konzipiert. Das bedeutet, dass jeder und jede in der Lage ist, den Defibrillator im Notfall schnell einzusetzen und Leben zu retten. Der Defibrillator gibt dem Nutzer bzw. der Nutzerin durch klare Sprachansagen Anweisungen, welche Maßnahmen als Nächstes durchzuführen sind.

Die Stadt hat es sich zum Ziel gemacht, ein kapillares Defibrillatoren-Netz im gesamten Stadtgebiet aufzubauen, denn bei einem Herzstillstand zählt jede Minute. Die Verfügbarkeit eines Defibrillators kann also über Leben und Tod entscheiden. Der Aufbau eines engmaschigen Defibrillatoren-Netzes ist also eine wichtige Investition in die Sicherheit und die Gesundheit der Bevölkerung.

