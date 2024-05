Neues Handlungskonzept für unterstützende Bewegung

Bozen – Am vergangenen Donnerstag (9. Mai) haben Alberto Conci, Direktor der italienischsprachigen Landesberufsschule für Sozialberufe “Emmanuel Lévinas”, und Liliana Di Fede, Direktorin des Betriebes für Sozialdienste Bozen (BSB) im Seniorenwohnheim Don Bosco in Bozen eine Vereinbarung unterzeichnet, die es ermöglicht, dass Mitarbeitende der Seniorenwohnheime direkt an ihrem Arbeitsplatz weitergebildet werden können.

Basierend auf dieser Vereinbarung wird die Weiterbildung von Pflegekräften direkt am Arbeitsplatz gestärkt. Vorgesehen ist darin die gemeinsame Planung und Durchführung von Aus- und Weiterbildungskursen für das Personal in den Sozialeinrichtungen der BSB, und zwar nach der Kinästhetik-Methode.

Dies ist ein Handlungskonzept, mit der die Bewegung von Patientinnen und Patienten schonend unterstützt wird. Besonders in der Arbeit mit älteren Menschen kommt diese Methode zur Anwendung.

