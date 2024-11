Neues Kulturticket ab 2026

Von: fra

Bozen – Die Gästekarte für Südtirol gehört der Vergangenheit an, doch bereits für 2026 ist ein neues System in Planung. Florian Hofer, Vertreter des Museumsverbands, erklärt im Morgengespräch auf RaiSüdtirol, dass private Museen, Landesmuseen und Gemeindemuseen gemeinsam an einem Konzept arbeiten, das niemanden ausschließen soll. Allerdings werde das neue System 2025 noch nicht einsatzbereit sein.

Wichtig ist dem Museumsverband dabei die Zusammenarbeit mit dem Tourismus, jedoch mit klaren Bedingungen: Das Ticket soll nicht kostenlos sein, um die Wertschätzung für die Kultur zu fördern. Gleichzeitig müssen auch Einheimische von den gleichen Vorteilen profitieren können wie Touristen. Hofer skizziert eine Idee, die in anderen Städten bereits erfolgreich umgesetzt wurde: Ein Basisticket für Mobilität, zu dem kulturelle Angebote hinzugebucht werden können. Der Preis soll dabei für alle gleich sein.

Ausgleich und Nachhaltigkeit im Museumsangebot

Ein weiteres Ziel des neuen Systems ist, sowohl kleinen als auch stark frequentierten Museen gerecht zu werden. Eine mögliche Lösung könnte in der Kontingentierung liegen, bei der Museen mit großer Nachfrage eine begrenzte Anzahl an Eintritten vergeben.

Die Abschaffung der bisherigen Gästekarte war auch eine finanzielle Entscheidung. Dennoch sieht Hofer keine Enttäuschung bei den Urlaubern, die bislang Museen kostenlos besuchen konnten. Im Gegenteil, viele Touristen seien bereit, für kulturelle Angebote zu zahlen und erstaunt, dass der Eintritt bisher kostenlos war. Hofer betont: “Kultur darf und muss etwas kosten.” Dies sei ein Zeichen von Wertschätzung und trage zum Erhalt der Museen sowie zu einem hochwertigeren Tourismus bei.

Hinsichtlich der Organisation des neuen Ticketsystems ist jedoch noch einiges offen. Eine weitere Zusammenarbeit mit dem bisherigen Mobilitätskonsortium schließt Hofer aus, da das Vertrauen erloschen sei. Dennoch sei der Museumsverband bereit, mit anderen Tourismusorganisationen zusammenzuarbeiten, die entsprechende Systeme professionell umsetzen können.