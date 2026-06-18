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Norbert Bertignoll übernimmt die Aufgabe

Neues Schiedsgericht des VdS wählt seinen Vorsitzenden

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 16:54 Uhr
Schiedsgericht VdS jpg
VdS
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Von: mk

Bozen – Im Rahmen der Generalversammlung des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) wurden die Mitglieder des Schiedsgerichtes neu gewählt. Dem Gremium gehören für die Amtsperiode 2026- 2031 Angelika Kofler, Präsidentin der Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal, Norbert Bertignoll, Präsident des Hauses Inge in Margreid, sowie Christian Klotzner, Präsident der Stiftung St. Elisabeth an.

Bei der heutigen konstituierenden Sitzung des Schiedsgerichtes am 18. Juni wurde Norbert Bertignoll zum Vorsitzenden gewählt.

Das Schiedsgericht wird einberufen, wenn Unstimmigkeiten zwischen Mitgliedseinrichtungen und dem Verband entstehen und eine unabhängige Vermittlung erforderlich ist. Das neu gewählte Schiedsgericht und die Verbandsspitze freuen sich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Bezirk: Bozen

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