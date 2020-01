Neujahr: Radfahrer in Bozen ausgeraubt

Bozen – Bereits in den ersten Stunden des neuen Jahres hat die Staatspolizei in Bozen zwei Mal von den Handschellen Gebrauch machen müssen. Zwei Personen sollen laut den Schilderungen der Quästur einen Radfahrer in der Altstadt angehalten und angegriffen haben. Dem 56-Jährigen wurde am Ende sein Mobilfunktelefon gestohlen.

Die beiden Angreifer suchten zu Fuß das Weite. Das Opfer bat einen Passanten um Hilfe. Die Polizei wurde verständigt und innerhalb weniger Minuten konnten die beiden Übeltäter gestoppt werden.

Es handelt sich um einen 26-jährigen Senegalesen sowie einen 22-jährigen Gambier. Beide halten sich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Italien auf und sind bereits polizeibekannt.

Sie wurden wegen Raubes festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.