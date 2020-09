Neumarkt: 84-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neumarkt – In Neumarkt bei der Autobahnausfahrt in Richtung Tramin hat sich am Sonntagnachmittag ein 84-jähriger Südtiroler bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann aus Neumarkt prallte gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad gegen ein Auto.

Der verletzte Senior wurde nach dem Unfall vom Weißen Kreuz Unterland erstversorgt und dann vom Notarzt des Roten Kreuzes ins Meraner Spital eingeliefert.

Die Carabinieri von Neumarkt und Kaltern führten die Unfallermittlungen.