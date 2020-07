Neumarkt: Mit 600 Gramm Marihuana im Rucksack unterwegs

Bozen/Neumarkt – Wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht ist ein 22-jähriger Mann aus Gambia von den Carabinieri verhaftet worden.

Er war am Bahnhof in Neumarkt aus einem Zug von Verona kommend ausgestiegen. Dort traf er auf einige Carabinieri-Beamte, die mit dem Spürhund unterwegs waren. Die feine Nase des Polizeihundes schlug sofort an und das Tier gab eindeutige Zeichen von sich.

Bei einer Kontrolle stellten die Ordnungshüter 600 Gramm Cannabis sicher, die der junge Mann in seinem Rucksack versteckt hatte.

Der bereits polizeibekannte 22-Jährige ohne festen Wohnsitz hält sich legal in Italien auf. Er wurde in Gewahrsam genommen.