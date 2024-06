Neues Angebot für Diabetiker in Neumarkt

Von: Ivd

Neumarkt/Bozen – „Es ist uns ein Anliegen, dass die Betreuung von Menschen mit chronischen Erkrankungen möglichst wohnortnah gewährleistet wird“, so Generaldirektor Christian Kofler. „Damit müssen diese Patientinnen und Patienten für Erst- und Kontrollvisiten nun nicht mehr in das Krankenhaus, was gerade für ältere oder nicht-mobile Menschen eine große Erleichterung ist. Auch den betreuenden Angehörigen kommen wir damit ein Stück weit entgegen.“

Bereits seit Ende März findet sich ein Diabetes-Ambulatorium im Gesundheitssprengel Gries-Quirein am Bozner Loew-Cadonna-Platz. Nun kommt ab 7. Juni ein weiteres im Gesundheitssprengel in Neumarkt, Franz-Bonatti-Platz, dazu.

Für Sanitätsdirektor Josef Widmann ist eine Investition in die Betreuung vor Ort der richtige Weg: „Für Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes ist die Bewältigung des Alltags bereits eine Herausforderung. Zudem benötigen sie eine sehr engmaschige medizinische Betreuung, die aber nicht zwingend im Krankenhaus erfolgen muss.“

„Das Wohl der Patientinnen und Patienten steht bei uns an erster Stelle, und der Ausbau der wohnortnahen Betreuung ist ein bedeutender Schritt, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden”, betont Verwaltungsdirektor Luca Armanaschi. “Daher ist es uns ein besonderes Anliegen sicherzustellen, dass beide Ambulatorien von Montag bis Donnerstag sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag geöffnet sind. Die Vormerkung ist einfach und flexibel gestaltet, um unseren Bürgerinnen und Bürgern den bestmöglichen Service zu bieten. Termine können entweder online über die App SaniBook, telefonisch über die Einheitliche Vormerknummer 100 100 (Vorwahl 0471, 0472, 0473, 0474) oder per E-Mail an vormerkungen@sabes.it vorgemerkt werden.”