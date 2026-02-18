Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Massive Schneefälle in den letzten Tagen in Teilen Kaliforniens

Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 11:25 Uhr
Massive Schneefälle in den letzten Tagen in Teilen Kaliforniens
APA/APA/Nevada County Sheriff's Office/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet von Castle Peak im US-Bundesstaat Kalifornien werden neun Skifahrer vermisst. Sechs weitere Menschen hätten den Abgang nahe dem Ort Truckee in dem Nationalwald Tahoe überlebt und seien mittlerweile mit unterschiedlichen Verletzungen von Rettungskräften geborgen worden, teilte das örtliche Nevada County Sheriff’s Office in seinem jüngsten Post am Mittwoch auf Facebook mit.

Zunächst war das Sheriffbüro von zehn Vermissten ausgegangen, korrigierte diese Zahl aber mittlerweile nach unten. Wegen der extremen Wetterbedingungen hatte es dem Sheriffbüro zufolge Stunden gedauert, bis die Einsatzkräfte zu den Überlebenden vordringen konnten. Der Nationalwald Tahoe liegt in Kalifornien an der Grenze zum US-Bundesstaat Nevada, in ihm befindet sich auch der bei Touristen ebenfalls beliebte Lake Tahoe. Der Lawinenabgang ereignete sich nordwestlich vom Lake Tahoe.

Zwei Gerettete verletzt

Zwei der sechs Geretteten seien in Krankenhäuser gebracht worden, heißt es in dem Post weiter. Mehr als 50 Rettungseinsätze seien im Einsatz gewesen, hieß es. Zu der Gruppe aus 15 Personen gehörten auch Skiführer. Weitere Details gebe es zum derzeitigen Zeitpunkt nicht, erklärte das Sheriffbüro in seinem jüngsten Post vom späten Dienstagabend (Ortszeit).

Captain Russell Greene vom Sheriffbüro hatte zuvor im Interview des regionalen Fernsehsenders KCRA 3 gesagt, dass die Sheriffs über den Tourenanbieter und über Notfall-Signalgeräte verständigt worden seien. Die sechs Überlebenden hätten in einem bewaldeten Gebiet in der Nähe des Unglücksortes Zuflucht gesucht, zitierte der US-Sender NBC ihn. Das Sheriffbüro sei mit ihnen über einen Notfall-Satelliten-Nachrichtendienst in Kontakt gewesen, über den sie Textnachrichten senden konnten, sagte Greene demnach ferner.

Warnung vor Ausflügen

Die Einsatzkräfte warnten vor Ausflügen in die Gegend. “Die Wetterbedingungen sind weiterhin extrem gefährlich”, hieß es mit Verweis auf eine bis Mittwoch geltende Lawinenwarnung. Nach Angaben der Betreiber in dem Skigebiet waren allein in den zurückliegenden 24 Stunden knapp 80 Zentimeter Schnee gefallen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
96
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
44
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
29
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Kommentare
26
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Als Frau verkleidet und verprügelt: Verdächtige identifiziert
Kommentare
24
Als Frau verkleidet und verprügelt: Verdächtige identifiziert
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 