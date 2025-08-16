Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neunjähriger nach Badeunfall in Wien in Lebensgefahr
Notfalleinsatz am Familienbadestrand Neue Donau

Neunjähriger nach Badeunfall in Wien in Lebensgefahr

Samstag, 16. August 2025 | 11:20 Uhr
Notfalleinsatz am Familienbadestrand Neue Donau
APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER


Von: apa

Ein neunjähriger Bub ist am Freitag nach einem Unfall im Familienbadestrand Neue Donau in Wien-Floridsdorf aus dem Wasser gerettet worden. Er befindet sich in akuter Lebensgefahr, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Samstag. Die Wiener Wasserpolizei und Taucher der Berufsfeuerwehr Wien wurden gegen 18.45 Uhr gemeinsam zum Einsatzort gerufen, um das untergegangene Kind zu bergen.

Den Tauchern konnten den Buben in mehreren Metern Tiefe lokalisieren und aus dem Wasser retten. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung. Anschließend wurde der Bub in ein Spital gebracht, wo er intensivmedizinisch behandelt wird. Es bestand dabei akute Lebensgefahr: Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Neunjährige bereits mehrere Minuten unter Wasser befunden.

