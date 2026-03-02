Aktuelle Seite: Home > Chronik > Niederdorf: Verkehrsunfall auf der Pustertaler Staatsstraße
Zwei Insassen verletzt

Niederdorf: Verkehrsunfall auf der Pustertaler Staatsstraße

Montag, 02. März 2026 | 22:32 Uhr
Von: ka

Niederdorf – Am Montagnachmittag kam es auf der Pustertaler Staatsstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug geriet gegen Nachmittag nahe der Westeinfahrt von Niederdorf (Kilometer 53) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam in einer Böschung zum Stillstand.

Die alarmierten Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Niederdorf unterstützten das Weiße Kreuz Innichen bei der Versorgung der zwei verletzten Insassen. Nach der Sicherung der Unfallstelle wurde das Wrack mit technischem Gerät geborgen.

Während der Arbeiten kam es auf der SS 49 zu leichten Verkehrsbehinderungen. Vor Ort waren zudem das Weiße Kreuz Innichen, die Carabinieri von Niederdorf und der Landesstraßendienst.

Bezirk: Pustertal

